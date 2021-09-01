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Balıkesir’de ekmek 2 lira oldu

Halkın temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek zamlandı. Balıkesir’de 200 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin gramı 210 grama çıkarılırken, fiyatı da 25 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Ekmek fiyatları Balıkesir’de en son 1 Ocak 2021’de zamlanarak, 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. 110 gramlık simidin fiyatı da geçen haziran ayında 50 kuruş zamlanarak 2 liradan 2.5 liraya çıkmıştı.

BALIKESİR 01.09.2021, 16:25
Balıkesir’de ekmek 2 lira oldu

Halkın temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek zamlandı. Balıkesir’de 200 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin gramı 210 grama çıkarılırken, fiyatı da 25 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Ekmek fiyatları Balıkesir’de en son 1 Ocak 2021’de zamlanarak, 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. 110 gramlık simidin fiyatı da geçen haziran ayında 50 kuruş zamlanarak 2 liradan 2.5 liraya çıkmıştı.

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