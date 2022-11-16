Balıkesir’de Ekim ayında 2 bin 307 konut satıldı

Balıkesir’de Ekim ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 307 konut satıldı.

Balıkesir’de Ekim ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 307 konut satıldı. Ekim ayında Türkiye genelinde de 102 bin 660 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 223 konut satışı ve yüzde 16,5 pay ile Antalya izledi. Balıkesir’de ise 2 bin 307 konut satıldı. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut Hakkari ile 42 konut ile Ardahan 69 konut ile Bayburt oldu."