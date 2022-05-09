Balıkesir’de Dünya Çölyak Gününe pastalı kutlama

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezi Çölyak Derneğinin öncülüğünde iki yıl aradan sonra bir araya gelen çölyak hastaları Dünya Çölyak Günü için pastalı kutlama yaptı. Dernek Başkanı Betül Özdemir Kaya’nın öncülüğünde 8 Eylül Parkında bir araya gelen çölyaklılar, hep birlikte glütensiz ürünlerle kahvaltı yaptı.

Balıkesir’in Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerindeki çölyaklılar kahvaltıda bir araya geldi. Evlerinde hazırladıkları çörek, börek ve kurabiye gibi ürünleri bir birine ikram vatandaşlar, unutulmaz bir gün yaşadı. Ürünlere ulaşmakta zorluk çektiklerini anlatan Taşkın Bayrak, "Değerli büyüklerimizden yetkililerimizden çölyak ürünleri ile ilgili yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Sağ olsunlar. Yardımcı oluyorlar. Etmediklerini söyleyemeyiz. Fakat, gıdaları daha ucuz fiyata getirilmesini talep ediyoruz. Çünkü, çölyak ürünleri, glütensiz ürünler çok pahalı. Herkesin imkanı yok bunları almaya. Dolayısıyla yetkililere sesleniyoruz. Ürünlerin çoğaltılmasını talep ediyoruz” dedi. Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya’da, “İki yıldır pandemiden dolayı toplanıp etkinlik düzenleyememiştik. 9 Mayıs Çölyak günü nedeniyle kahvaltı etkinliği düzenledik arkadaşlarımızla birlikte. Evlerde hazırladığımız kurabiye, bisküvi v e pasta çeşitlerinden oluşan ürünlerimizi bu gün birlikte tüketeceğiz. Çünkü, dışarıya çıktığımız zaman tüketecek ürün bulamıyoruz. Bizlere uygun ürün üretilmiyor. Kafe olsun, restoran olsun, uygun olmadığı için biz kendimiz hazırladık ürünlerimizi. Artı, ürünlere ulaşım imkanımız çok zor. Ulaştığımız takdirde de ürünlerin fiyatı çok yüksek olduğu için alım gücümüz yetmiyor. O konuda yetkililerin bize yardımcı olmasını cani gönden diliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Dünya Çölyaklılar Günü kutlu olsun” dedi.