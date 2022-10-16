Balıkesir’de devre mülk mağdurları bir araya geldi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde kaplıca yapılacağı belirtilen bir otelden ön rezervasyonla satın aldıkları devre mülklerin yıllardır kendilerine teslim edilmediğini söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Karaağaç Mahallesi’ndeki Yaşam Termal Tatil Köyünde devre mülklerin satışının yapılmasına rağmen termal otel inşaatının hizmete girmediği ve mağdurların da ödedikleri paraları 8 yıldan bu yana alamadıkları iddia edildi. Sosyal medyada “Yaşam Termal Tatil Köyü Mağdurları ”isimli gruplarla seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, Yaşam Termal Kafe’de bir araya geldi.

Otel sahiplerine tepki

Grupla bir araya gelen Kazdağları Yatırım A.Ş. sahibi Murat Ceylan, tesislerin mayıs ayında hizmete gireceğini söyledi. Bilgilendirme toplantısına ellerinde pankartlarla katılan vatandaşlar ile Ceylan arasında tartışmalar yaşandı. Naci Kerman, otel sahipleri Abdullah ve Zafer Varlı kardeşlerin yanlarına gelmemesine tepki gösterdi. Şeker Naz Erdoğan da, “Ben burasını 10 yıl önce annem için aldım. Burası benim evliliğime de mani oldu. Orayı geçiyorum. 10 yılda eğer burayı bize teslim edemezlerse mağduriyetimizi her sene mutlak gidereceklerini söylediler, bu yapılmadı. Bunun akabinde insanlardan ölenler oldu. Halen bizi muhatap alıp karşımıza gelip de bir şey söylemiyorlar. Biz bugün buradayız. Bu kafeden gitmeyeceğiz akşama kadar. Varmak ya da Yaşam Termal’in sahipleri olan kişiler Abdullah Bey ve Zafer Bey buraya gelmediği sürece biz burada sadece pasif eylem planlıyoruz. Yani amacımız bu. Ne zarar vermek istiyoruz, ne bir şey yapmak istiyoruz. Sadece Varmak kardeşlerin buraya gelip bizden özür dilemelerini bekliyoruz” dedi.

“Bu kadar insanın hakkını yemem ve yedirmem de”

Mağdurları bilgilendiren Kazdağları Yatırım A.Ş. sahibi Murat Ceylan ise, “Burada mağdur edilmiş yaklaşık 2 bin 700 insan var. Bunu gördüm, dayanamadım. Bu oteli kamuya kazandırabilir miyiz diye günlerce düşündük ve elimizden geldiğince imkanlar dahilinde otelin hacizdeki mallarını yerine getirdik koyduk. Mayıs ayında da diğer yatırımcı grubun imkanları ile birlikte oteli açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırımcı grubun da tek vaadi hiçbir mağdur, hiçbir mudi mağdur edilmeyecek. Herkes haklarını sözleşmeli de olsa alacak. Bu konuda zaten karşıdaki firma çok sözüne güvenilir bir firma, ünlü bir firma. Ben kimsenin mağdur edilmeyeceğinden eminim. Elimizden geldiğince mayıs ayında açacağız. Ben bu kadar insanın hakkını yemem ve yedirmem de” diye konuştu.