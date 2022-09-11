Balıkesir’de ders zili 183 bin öğrenci için çalacak

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı yarın başlıyor. Balıkesir’de ders zili 183 bin 343 öğrenci için çalarken bunun 14 bin 825’i ilkokul birinci sınıf öğrencisi olacak.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan açıklamada 183 bin 343 öğrencinin yarın çalacak okul zili ile ders başı yapacağı açıklandı. Valilik, yaptığı yazılı açıklama ile 2022-2023 yılı eğitimi hakkında bilgiler verdi. Açıklamada, "12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları tamamlanarak eğitim kurumlarımızda gerekli tedbirler alınmıştır. Balıkesir genelinde toplam 933 okulda 183.343 öğrencimizin eğitim göreceği 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullarımızda 13.334 öğretmenimiz görev yapacaktır. 17.847 öğrencimizin anasınıfına, 14.825 öğrencimizin ilkokul 1. sınıfa başlayacağı eğitim yılında okullarımızda sağlıklı, güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının oluşturulması için gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştır. Eğitim yılının başlangıcından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda İlimiz genelinde yürütülmesi gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler Valiliğimiz tarafından geniş bir koordinasyonla olarak planlanmış, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kaymakamlıklarımıza gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

Güçlendirme ve onarımlar devam ediyor

Açıklamada okulların fiziki durumları ile ilgili bilgiler de verildi. Buna göre, "Mevcut durumda, 30 okulumuzda güçlendirme çalışmaları devam etmekte olup 26 okulumuz geçici olarak başka okullar bünyesinde eğitim verecektir. Ayrıca 19 okulumuzda onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Güçlendirme ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için konu yakından takip edilmektedir. Eğitim yılının başlangıcı itibariyle yapımı tamamlanan 4 yeni okulumuz faaliyete geçecektir. Ayrıca yapımı tamamlanmak üzere olan 10 okulumuz ise eğitim yılının ilk yarısı içerisinde hizmete alınmış olacaktır. Yapılan planlamaya göre, 6 okulumuzun da eğitim yılının ikinci döneminde eğitime başlayacağı öngörülmektedir. 277 okulumuzun çevresinde giriş ve çıkış saatlerinde emniyet asayiş ekiplerimiz, 81 okulumuzun giriş ve çıkış saatlerinde ise trafik ekiplerimiz görevlendirilmiştir.

Kırsal mahallelerimizde ise 200 jandarma personelimiz okul güvenlik koordinasyon görevlisi olarak belirlenmiş, 62 okulumuzun çevresinde asayiş ekipleri, 25 okulumuzun çevresinde ise trafik ekipleri görevlendirilmiştir.

İlimizin tamamında okullarımızın güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarında faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda bütün kurumlarımızın hassasiyetle görev yapmaları ve aralarındaki işbirliğinin en yüksek seviyede sağlanması hedeflenmektedir. Okul çevrelerinin güvenli olması, uyuşturucu madde, alkol, sigara başta olmak üzere zararlı her tür madde ve unsurun okul çevrelerinden uzak tutulması hususunda sürekli bir denetim mekanizması oluşturulmuştur. Ayrıca okul servis araçları ve kantinlerin denetimi konusuna özellikle ağırlık verilecektir. Taşımalı eğitim sisteminde iş ve işlemlerin de herhangi bir aksama olmadan yürütülmesi konusunda gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bütün okullarımızın eğitim yılına temiz, bakımlı ve düzenli olarak başlaması, öğrencilerimiz ve velilerimizin en güzel şekilde karşılanması konusunda Kaymakamlıklarımız ve Milli Eğitim Müdürlüklerimiz özellikle uyarılmıştır" bilgileri paylaşıldı.