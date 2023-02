Balıkesir’de depremzedeler için sosyal market kuruldu

Burhaniye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyaları devam ederken, depremzedelerin ilçeye gelmeye başlaması üzerine sosyal market kuruldu. Hacı Mehmet Fevzi Köylü İmam Hatip Lisesinde oluşturulan markette temizlik malzemesinden giyime ve ayakkabıya kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Burhaniye Kaymakamlığınca, Burhaniye Hacı Mehmet Fevzi Köylü İmam Hatip Lisesinde oluşturulan markete bağışlar giderek artarken, gönüllülerde marketi hazırlamak için seferber oldu. İlçeye gelen depremzedeler de marketten yararlanmaya başladı. Kahramanmaraş Afşin’den gelen depremzede Kemal Demir, “Depremzedeler için hazırlanan bu bölümlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah’ım, razı olsun. Devletimize milletimize zeval vermesin İnşallah. Kaymakamlık seferber olmuş. Vatandaş aynı, canhıraş çalışıyorlar. Bütün vatandaşlar, görevliler elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah’ım razı olsun. Bir daha bu acıları yaşatmasın İnşallah” dedi. Gönüllü Ayşe Uzun da, “Biz buraya gönüllü geldik. Görevliyiz. Arkadaşlarla hep beraber bu işi yapıyoruz. Çok da memnunuz. Biz hazırladık. Depremzedeler gelip, buradaki yardımlardan alabilirler” dedi. Cemile Karayağcı ise, “Burada her türlü malzeme var. Yorganlarımız var. Battaniyelerimiz, halılarımız var. Depremzedeler buradan faydalanabilirler” diye konuştu. Nuray Zeybek de, “Biz Burhaniye’de yardım kuruluşu olarak çalıyoruz. Burada depremzedeler için a ‘dan z’ye her türlü ürün bulunmaktadır. Gıdadan temizlik ürünü, ayakkabı, kıyafet her şeyi bulabilirsiniz. Biz burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.