Balıkesir’de “Deprem gerçekliği ve Afet farkındalığı buluşması" yapıldı

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Kent Konseyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Balıkesir Akademik Odalar Birliği; “Deprem Gerçeği ve Afet Farkındalığı Buluşmasına” ev sahipliği yaptı.

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen, Vali Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da konuşmacı olarak katıldığı buluşmada; deprem gerçeğinden kentsel dönüşüme, afet ve kriz yönetiminden kentsel dönüşümün sosyolojik boyutuna kadar birçok konu uzmanlar tarafından ele alındı.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Türkmen’in yaptığı ilk oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir “Balıkesir İlinin Deprem Tehlike Kaynakları ve Balıkesir Deprem Master Planı”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler “Güney Marmara Depremleri, Deprem İzleme Çalışmaları ve Olası Tehlikeler”, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim “Aktif Fayların Genel Durumu” başlıklarında konuştu.

Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Özcan’ın başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda; Balıkesir Jeoloji Mühendisliği Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şener Ceryan “Olası Depremlerde Zemin Deformasyonlarında Kaynaklanacak Tehlikeler ve Balıkesir’de Bir Çalışma”, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı E. Betül Gemalmaz Dikici “Balıkesir İçin Olası Kentsel Dönüşüm Modeli Önerileri, Kentsel Dönüşümün Balıkesir’e Etkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. İbrahim Baz “Balıkesir’de Zemin Araştırmaları ve İmar Planlarının Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi” konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Mimar Mehmet Ali Özerk’in başkanlığını yaptığı son oturumda ise Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Dr. Ersoy Kutluk “Afet ve Kriz Yönetiminde Yeni Model”, Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden Jeoloji Mühendisi Zafer Köse “Balıkesir Afet Müdahale Planı”, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Fahri Çakı “Kentsel Dönüşümün Sosyolojik Boyutu”, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Dr. Gökhan Büyükkahraman ise “Nasıl Hayatta Kalırız: Deprem Öncesi, Anı ve Sonrasında Yapılması Gerekenler” başlıklı konuşmalar yaptı.

Kent Konseyi Başkanı Sabancı, "Sonuç raporu paylaşılacak"

Deprem gerçeğinin bilimsel yaklaşımlarla ele alınması gerektiğini söyleyen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı “Farkındalığı ve bilinçlenmeyi artırmak adına planladığımız bu buluşmaya değer katan, katkı sunan bütün hocalarıma ve hemşehrilerimize teşekkür ederim. Buluşmadan çıkacak sonuç raporunu izleme ve değerlendirme boyutunda takip edecek olan odalarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Rapor tamamlandığında kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Başkan Yılmaz, "Yapı stokunu ele almamız gerekiyor"

Türkiye’nin, 1999 Depremi’nden sonra ciddi mesafeler aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bugün, Balıkesir’i konuşuyoruz. Buluşmaya katılarak görüş ve önerileriyle bizlere katkı sunan, değer katan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Deprem gerçeğinin sürekli gündemde tutulması gerektiğini vurgulayan Başkan Yılmaz “Bir an önce yeterince güvenli olmayan binalarımızı ele almamız gerekiyor. Devletimiz bu noktada üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor. Okullarda ölçümler yapıldı, ihtiyaç duyulanlar yenileniyor. Bizim de hep birlikte yapı stokumuzun niteliğini ve dayanıklılığını artırmamız gerekiyor” dedi.

Vali Şıldak, "Okulların tamamında tarama yapıldı"

Türkiye’de deprem konusunda ciddi çalışmaları yapıldığını, değerli adımların atıldığını kaydeden Vali Hasan Şıldak “Şehirlerimizde yapı stokunun yenilenmesi ve kentsel dönüşümün güçlendirmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Okullarımızın tamamı taramadan geçti. Depreme hazırlık çok yönlü bir kavram. Bilinçlendirme, farkındalığın oluşması da bir yönü. Sizlerin, farkındalığı artırmak için başlattığınız bu çalışma çok anlamlı. İzmir Depremi’nde ülke olarak etkili bir mücadele verdik. Deprem sonrasındaki süreçlerin yönetilmesi noktasında başarılı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Asıl odaklanmamız gereken ise deprem öncesi süreçler. Balıkesir olarak planlamalarımızı, hazırlıklarımızı sürekli gözden geçiriyor, gereken güncellemeleri yapıyoruz. Sizlerin bugün yapmış olduğunuz gibi bu tür çalışmalara çok ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.