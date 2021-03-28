banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
O karar Ronaldo’yu çılgına çevirdi!
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
''Türkiye'den 3 tane saçma gol yedik''
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Kokain çekerken yakalanan Kürşat Ayvatoğlu'ndan skandal savunma!
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı
Türkiye Norveç karşısında da tarih yazdı

Balıkesir’de denetimler sürüyor

Çok yüksek riskli il grubunda bulunan Balıkesir’de uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor.

BALIKESİR 28.03.2021, 12:38
1
Balıkesir’de denetimler sürüyor

Çok yüksek riskli il grubunda bulunan Balıkesir’de uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağı denetimleri devam ediyor.

Salgının yayılımını engellemek hedefiyle uygulanan Pazar günü sokağa çıkma yasağına Balıkesirli vatandaşlar özen gösteriyor. Şehrin birçok noktasında görev alan kolluk kuvvetleri sıkı bir denetim uyguluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla beraber Balıkesir’in işlek cadde ve sokakları sessizliğe hakim oldu.
Yorumlar (0)
banner422
14°
açık