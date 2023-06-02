Balıkesir’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Balıkesir Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişiyi Manisa’da yakaladı.
BALIKESİR 02.06.2023, 15:36
Balıkesir Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişiyi Manisa’da yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.Ş. isimli şahıs, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından yapılan operasyon dahilinde Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. A.Ş., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.