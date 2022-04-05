Balıkesir’de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklar direksiyon başına geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilmeye başladı. Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde 10 bin 36 metrekare alan üzerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve minyatür bir şehrin canlandırıldığı Çocuk Trafik eğitim parkı geçtiğimiz aylarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımı ile faaliyete alınmıştı. Havaların da ısınmasıyla beraber öğrenciler, zabıta, polis ve itfaiye erleri tarafından geleneksel spor branşlarında eğitim, bisiklet kullanımı, yangın söndürme ve akülü araçlarla eğitime alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği programa göre tüm öğrenciler sırayla eğitimlere katılacak.

Minyatür Balıkesir

Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkın içerisinde; afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer aldığı minyatür bir şehir inşa edildi. Gelecekteki trafik sorunlarının erkenden azaltılmasının hedeflendiği projede ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı da bulunuyor.