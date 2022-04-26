Balıkesir’de Çamlık ve Avlu Bayrama hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık ve Avlu Yaşam merkezini, Ramazan Bayramı’nı Balıkesir merkezinde geçirecek vatandaşlar için hazırladı. Bitki bakımlarından mevsimlik çiçeklerin dikimine kadar tüm çalışmaların yapıldığı yaşam alanları, Balıkesirlilere açık havada dinlenme imkanı sunacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirli vatandaşların Ramazan Bayramı’nda aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmeleri için Çamlık ve Avlu Yaşam Merkezi’ndeki ufak tefek eksiklikleri tamamladı. Çim biçme çalışmalarından bitkilendirme çalışmalarına, elektrik-su tesisatlarının onarımından bank ve oyun gruplarının bakımlarına kadar tüm eksiklikleri giderildi. Çamlık ve Avlu’ya bayram süresince Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) otobüsleri ile ulaşım ücretsiz olarak sağlanacak. Ramazan Ayı süresince ilçe ilçe gezerek esnafından ev hanımına kadar birçok kişi ile temas eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gün içerisinde de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetlemeye devam ediyor. Parklardaki, oyun alanlarında eksik ve kırık oyun gruplarının kalmaması için ilgili müdürlükleri uyaran Başkan Yılmaz, bayram süresince belediye saha birimlerinin de teyakkuzda olacağını söyledi.

Birçok vatandaş Ramazan Bayramı tatilini il dışı ve Körfez bölgesinde değerlendirmek için yola çıkmaya hazırlanırken, Balıkesir merkezde kalacak vatandaşlar için ise en iyi alternatifler yine Çamlık ve Avlu Yaşam Merkezi olacak. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde binlerce vatandaşı ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, parklarda bakım-onarım çalışmalarını da tamamladı. Bitki bakımlarından mevsimlik çiçeklerin dikimine ve park içi tüm onarımlara kadar çalışmaların yapıldığı parklar, Balıkesirlilere açık havada dinlenme imkanı sunacak. Avlu Yaşam Merkezi’ndeki kanal, BASKİ tarafından temizlenerek bayrama kadar su ile doldurulması planlanıyor.