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Balıkesir’de camilerde korona tedbiri

Balıkesir’de cuma namazını kılmak için Zağnos Paşa Camisi’ne gelen vatandaşlar görevlilerin yardımıyla cami içinde yer buldu. Pandemi nedeniyle 380 kişinin cami içine alındığı cuma namazını bazı vatandaşlar dışarıda kıldı.

BALIKESİR 04.12.2020, 14:33
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Balıkesir’de camilerde korona tedbiri
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Balıkesir’de cuma namazını kılmak için Zağnos Paşa Camisi’ne gelen vatandaşlar görevlilerin yardımıyla cami içinde yer buldu. Pandemi nedeniyle 380 kişinin cami içine alındığı cuma namazını bazı vatandaşlar dışarıda kıldı.

Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyen cemaat kurallara uygun olarak camilere alındı. Balıkesir’in Tarihi Zağnos Paşa Camisi’nde de cuma namazı öncesinde cemaat cami içerisine maskeli olarak alınarak mesafe kuralına uygun olarak görevliler tarafından yerleştirildi. Cami kapasitesinin 380 kişi olarak belirlenmesi nedeniyle bazı vatandaşlar cuma namazını cami çevresinde kıldı.
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