Balıkesir’de cami buluşmalarına gençler damgasını vurdu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, pandemi sebebiyle iki yıldır yapılamayan cami buluşmalarının üçüncüsü gerçekleştirilirken, buluşmaya gençler damgasını vurdu. Cemaatin yarısını gençler oluştururken, cami çıkışında da çorba ikramı yapıldı.

Burhaniye Kocacamide sabah namazının ardından dualar yapılırken, buluşmaya katılan gençler de cemaati sevindirdi. Namaz çıkışında, Kocacami Müezzini İsmail Baydemir ve diğer görevlilerin servis ettiği mercimek ve tavuk suyu çorbası yüzlerce vatandaşa ikram edildi. Sabah namazlarının şehrin manevi dinamiği olduğunu anlatan Müftü Mustafa Ali Işık, gençler için duacı olduklarını söyledi. Buluşmaya katılan gençler de, camiye gelmenin mutluluğunu anlattı. Mutlu olduğunu anlatan İslam Noyan, “ Sabah namazına geldik. Mutluluk duyuyoruz. Çok şükür artık her gün her sabah geleceğiz. Gelecek hafta Cumartesi de geleceğiz. Her gün sabah namazına bekleriz. Herkes sabah namazını kaçırmamalı. Namaz kılmak, mutluluk ve huzur veriyor” dedi. Murat Atik de, ”Bu sabah camiye geldik. Herkesi buraya bekleriz. Bütün okuldaki arkadaşlarımı da bekliyorum. Hocalarımız sağ olsun hepimizi getirdiler. Herkesi cuma namazına ve bütün vakit namazlarına bekleriz” dedi.

Sabah namazları bir şehrin manevi dinamikleridir

Burhaniye Müftüsü Mustafa Ali Işık ise ”Elhamdülillah sabah namazı buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdik. Sabah namazları bir şehrin manevi dinamikleridir. Eğer, sabah namazı cemaati bir yerde var ise oranın manevi dinamikleri çalışıyor demektir. Şehrimizde de buluşmanın üçüncüsünü yaptık. Bundan sonra da artarak devam edeceğiz. Bu gün İmam Hatipteki yurtta kalan öğrencilerimiz geldiler. Camimiz daha bir doldu. Daha bir şenlendi. Bu böyle devam edecek inşallah. Onlara, sağlık sıhhat afiyet diliyorum. Dualarımızda onları zikredeceğiz inşallah” diye konuştu.