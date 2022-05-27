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Balıkesir’de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu

Balıkesir’de jandarma Balıkesir merkezli 4 ilde bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 6 şahsa operasyon düzenledi.

BALIKESİR 27.05.2022, 09:23 27.05.2022, 09:55
Balıkesir’de bilişim yoluyla dolandırıcılık operasyonu

Balıkesir’de jandarma Balıkesir merkezli 4 ilde bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yapan 6 şahsa operasyon düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balıkesir merkezli 4 ilde Batman, İstanbul, Mersin illerinde sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sahte iddia kuponu oynatmak suretiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 8 adet banka hesap kartı ve suçtan elde edilen gelir olarak 2 bin TL ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli yakalandı.

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