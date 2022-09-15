Balıkesir’de asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 40 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 15 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve aramalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık, Karesi, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin araç ve ikamet adresinde yapılan aramalarda; 41 kilo 872 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 12 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet av tüfeği ele geçirilirken 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.