Balıkesir’de asayiş

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında: asayiş uygulamasında 96 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 77 şüpheli şahsı yakaladılar. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 26’sı tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Manyas, Marmara ve Susurluk İlçelerinde 15.03.2021-21.03.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 96 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 13 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 207 adet fişek, 9 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 18 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 15.03.2021-21.03.2021 tarihleri arasında yapılan 49 ayrı çalışmada Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 77 şahıs yakalanmış 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs adli kontrol kararıyla, 72 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 663 gram Esrar, 1 gram toz esrar, 31 gram bonzai, 80 gram metamfetamin, 668 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte kimlik, 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi.