Balıkesir’de arıcıların ballı lokma hayrı çiftçileri buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesindeki arıcıların düzenlediği geleneksel hayır çiftçileri buluşturdu. Geçtiğimiz yıl Burhaniye Devlet Hastanesinde pandemi servisi çalışanlarına bal ikramında bulunan arıcılar, bu yılda mahallede lokma bal ve peynir ikramı yaptı.

Burhaniye’de arıcıların lokma hayrı yaklaşık bin kişiyi buluşturdu. Cumhuriyet Mahallesi meydanında vatandaşlara lokma, bal ve peynir ikramı yapılırken, dualar yapıldı. Mahallede ikamet eden arıcılar ikram için birleriyle yarışırken, adeta şölen yaşandı. Hayra katılanlara teşekkür eden arıcı Aydın Kunter, “Cumhuriyet Mahallesi arıcıları olarak elhamdülillah bu sene bal, polen ve lokma hayrımızı yaptık. Geçen sene arkadaşlarımızın katkıları ile hastanemizde çalışan pandemi servisindeki tüm sağlık personelimize bal ve polen ikramında bulunmuştuk. Mahalle arıcıları olarak bu senede mahallemizde böyle bir lokma hayrı düşündük. Vesile olan arkadaşlardan Allah razı olsun. Yaklaşık olarak bin vatandaşımıza inşallah ikramda bulunmak istiyoruz. Allah, hayrımızı mübarek eylesin. Bu sene ülkemizde yağışlarımız bol oldu. Hamt olsun iyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz” dedi.

Bedri Alkan da, “Arıcıların hayrı var. Balımızı yedik, lokmamızı yedik. Allah, kabul etsin. Allah, devamını nasip etsin. Çok güzel oldu. Bayağı kalabalık vardı. Belediye başkanlarımız ve mülki amirlerimizde katıldı. Hayırlı olsun” dedi. Lokma hayrına Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Belediye meclis üyeleri ve yaklaşık bin kişi katıldı.