Balıkesir’de aranan 44 şahıstan,22’si tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 22 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 44 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 22 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 39 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 31 adet kartuş ve ele geçirildi.