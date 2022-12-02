Balıkesir’de aranan 26 şahıstan 15’i tutuklandı

Balıkesir’de polisler il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde aramalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 15’i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 20 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.