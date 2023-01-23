Balıkesir’de aranan 25 şahıstan 13’ü tutuklandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 20 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.