Balıkesir’de araç sayısı 535 bin oldu

Balıkesir’de Eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 535 bin 135 oldu. Türkiye’de Eylül ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 535 bin 135 oldu. Türkiye’de Eylül ayında 102 bin 506 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. Eylül ayında Balıkesir’de trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9’u otomobil, yüzde 36,5’i motosiklet, yüzde 14üi kamyonet, yüzde 6,4’ü traktör, yüzde 3,3’ü kamyon, yüzde 0,4’ ü otobüs, yüzde 0,4’ü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.