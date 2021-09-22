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Balıkesir’de araç sayısı 514 bin 637 oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayında ayında artarak 514 bin 637 oldu.

BALIKESİR 22.09.2021, 10:41
Balıkesir’de araç sayısı 514 bin 637 oldu

Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayında ayında artarak 514 bin 637 oldu.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2’si otomobil, yüzde 30,6’ü motosiklet, yüzde 13,8’i kamyonet, yüzde 4,1’i traktör, yüzde 2,3ü kamyon, yüzde 0,6’sı minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtların teşkil ettiği açıklandı. Balıkesir’de Ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 514 bin 637 olduğu açıklandı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamanın devamında da Çanakkale’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısının Ağustos ayı itibarıyla artarak 245 bin 625 olduğu açıklandı.

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