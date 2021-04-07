Balıkesir’de AFAD eğitimi üniversitelerde de verilecek

Balıkesir Valiliği ile Balıkesir’de faaliyet gösteren Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak belirlenmesiyle Valilik himayesinde Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda geçtiğimiz günlerde “Balıkesir 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi”nin tanıtım toplantısı yapılarak uygulanmaya başlanmıştı. Afet bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü çerçevesinde; üniversitelerde görevli akademisyenlere, idari personele ve öğrencilere eğitimler verilecek. Tören vesilesi ile Vali Şıldak tarafından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e afet durumlarında hayati önem taşıyan Afet ve Acil Durum Çantası verildi.

Valilik Kurtdereli Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Protokol İmza Törenine Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin katıldı.