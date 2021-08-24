banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?
Et ve Süt Kurumu neden borç batağında?

Balıkesir’de 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 8 aranan şahsı gözaltına aldı.

BALIKESİR 24.08.2021, 11:03
Balıkesir’de 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 8 aranan şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Marmara ilçelerinde 23.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 16 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yorumlar (0)
31°
açık