Balıkesir’de 8 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında 8 aranan şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Marmara ilçelerinde 23.08.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet kartuş, 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 16 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.