Balıkesir’de 75. Yıl perileri şampiyon oldu

Balıkesir’in Edremit 75. Yıl Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen okul sporları Basketbol Yıldız Kızlar Mahalli Müsabakaları’nda rakiplerini yenerek Balıkesir şampiyonu oldu.

İlk olarak Burhaniye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen okullar arası yıldız kızlar basketbol müsabakalarında Burhaniye Özel Uğur Ortaokulu, Havran 8 Eylül Ortaokulu ve Havran Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu’nu yenerek Körfez Şampiyonu olarak İl finallerine katılmaya hak kazanan antrenörlüğünü Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Arslan’ın yaptığı 75. Yıl Ortaokulu kız basketbol takımı Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda Bandırma Yaman Egeli Ortaokulu, Havran Sekiz Eylül Ortaokulu ve bugün oynanan müsabakada da Altıeylül Yarış Ortaokulu’nu 50-41 yenerek Balıkesir Şampiyonu olarak Marmara Bölge Finallerine gitmeye hak kazandı. Şampiyonluk ilçede ve okulda büyük sevince neden oldu.