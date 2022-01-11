Balıkesir’de 72 şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 3 ayrı asayiş ve uyuşturucu operasyonunda 72 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Gömeç, Marmara ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda 12 aranan şahıs yakalanmış ve 2 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 34 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalanırken, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Yine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 26 şüpheli şahsı gözaltına alırken, 357 gram kubar esrar, 33 adet sentetik uyuşturucu hap, 255 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 1 adet kenevir yetiştirme teçhizatı, 27 litre içki, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 23 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 26 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.