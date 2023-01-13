Balıkesir’de 7 ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon

Balıkesir’in Altıeylül, Burhaniye, Manyas, Kepsut, Gönen, Havran ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Burhaniye, Manyas, Kepsut, Gönen, Havran ve Bandırma’da uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 79 gram metamfetamin, 51 gram kubar esrar, 90 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kesici alet, 19 adet fişek ve suçtan elde edilen 5 bin 800 TL ele geçirildi. Olaylara karışan 11 şüpheli yakalanıp, haklarında adli işlemler başlatıldı.