Balıkesir’de 50 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 50 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen bir şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit ve Gönen, ilçelerinde 14.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 10 aranan şahsı gözaltına alırken, adlî makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 4 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 6 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilimizde uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 14/11/2021 tarihinde İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan 23 ayrı çalışmada, 40 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs adli kontrol kararı ile diğer 35 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 31,99 gram metamfetamin, 127,82 gram esrar, 64,92 gram bonzai maddesi, 426 adet sentetik ecza hap, 8 kök hint keneviri bitkisi, 12 extasy hap, Bir adet tütünle karışık esrarlı sigara, 10 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi.