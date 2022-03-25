Balıkesir’de 49 aranan şahsa operasyon

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 97 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 8 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 2 adet fişeğe el konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Karesi, Kepsut, Manuas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 26 şahsı gözaltına alırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslardan 8’i tutuklandı.