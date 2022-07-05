Balıkesir’de 400 saman balyası kül oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir çiftliğin bahçesinde saman balyaları kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesine bağlı Erikli Mahallesinde bir çiftliğin bahçesinde istiflenmiş yaklaşık 400 balyanın tutuşmasıyla başlayıp araziye sıçrayan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği 6 araç ve 15 personelle müdahale etti. Yangın sonucunda yaklaşık 400 balya ve 8 dönümlük otluk alan yanarak zarar gördü.