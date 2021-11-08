Balıkesir’de 39 kadına organik arıcılık sertifikası

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteklediği Organik Arıcılık Projesi kapsamında eğitim alan 39 kadına törenle sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün hazırladığı ‘Organik arıcılıkta organik propolis’ projesi Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilirken, proje de yer alan kadınlar kursları bitirdikten sonra üretime geçmek için gün saymaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kursu bitiren kadınlara kişi başına 6 adet arılı kovun verecek. Hacıbozlar Mahallesi’nde düzenlenen törenle 39 kadına sertifikaları verildi. İlçeye bağlı kırsal Hacıbozlar Mahallesinde düzenlenen törene Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de katıldı.

Kursları bitiren kadınları tebrik eden İlyas Memiş, “Bu gün organik arıcılık kurslarını bitiren kadınlara belgelerini veriyoruz. Proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteği ile sertifika alan kursiyerler kadınlara altışar adet arılı kovan verilecektir. Kadınlara yönelik bu eğitimler başka mahallelerde de devam edecek. Kurs bitiren kadınlar daha sonra kooperatif çatısı altında bir araya gelecek. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.

Bölgede uygulanması planlanan Organik Köy Projesinin ilk adımı olan Organik Arıcılık Projesinin başarı ile devam ettiğini anlatan Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da, “Projeyi önemli buluyoruz. Üretilen ürünlere katma değer sağlamak adına benzer projeler artarak devam edecek” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 39 kadına sertifikaları davetliler tarafından verilirken, hazırlanan ürünler sergisi de gezildi.