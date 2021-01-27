Balıkesir’de 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imali ve satıcılığı yapan 3 kişi bin 680 uyuşturucu hap ile yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesi Halalca kırsal mahallesinde O.Y. , F.Y. ve N.Y. isimli şüphelilerin aracı ve üzerlerinde yapılan aramada; bin 680 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, O.Y., F.Y. ve N.Y. şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldı.