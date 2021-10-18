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Balıkesir’de 256 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri son bir haftada il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonları kapsamında yapılan asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında 256 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 49 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 18.10.2021, 13:53
Balıkesir’de 256 şahsa ’Huzur’ operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri son bir haftada il genelinde yaptıkları ’Huzur’ operasyonları kapsamında yapılan asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında 256 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 49 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak için il merkezinde ve Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 11-17.10.2021 tarihi arasında yapılan çalışmalarda 150 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 39 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 16 ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 105 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 72 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 8 fişek ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 11-17-10-2021 tarihinde yapılan 74 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Gömeç, Havran, Susurluk ve Erdek İlçelerinde 106 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 10 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 93 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 278 gram metamfetamin, 234 gram esrar, 4 gram kokain, 2 gram eroin maddesi, 57 gram bonzai maddesi, 863 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 106 adet fişek, 7 bin 905 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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