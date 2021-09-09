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Balıkesir’de 24 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş operasyonlarında 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 09.09.2021, 16:10
Balıkesir’de 24 şahsa huzur operasyonu

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş operasyonlarında 24 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezinde, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Edremit, Havran ve İvrindi ilçelerinde 08 Eylül 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs gözaltına alındı.

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