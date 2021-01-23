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Balıkesir’de 23 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 ateşli silah ve 4 fişek ele geçirdi.
BALIKESİR 23.01.2021, 12:54
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahsı yakaladı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 ateşli silah ve 4 fişek ele geçirdi.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; 23 aranan şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 4 adet kartuş ve 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirildi.