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Balıkesir’de 200 kırsal mahalle yolu kapalı
Balıkesir’de Cumartesi sabahından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 200 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bu sayı dün itibarı ile 395 olmasına rağmen karayolları ve belediye ekiplerinin öz verili çalışması sonucu sayı 200 kırsal mahalleye indi.
BALIKESİR 17.01.2021, 15:31
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Balıkesir’de Cumartesi sabahından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 200 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bu sayı dün itibarı ile 395 olmasına rağmen karayolları ve belediye ekiplerinin öz verili çalışması sonucu sayı 200 kırsal mahalleye indi.
Balıkesir’de dün sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 200 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları gece ve gündüz özverili olarak sürüyor.Balıkesir’de Cumartesi günü sabah saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle Altıeylül ilçesinde 48, Balya’da 2, Bigadiç’te 12, İvrindi’de 1, Kepsut’ta 20, Savaştepe’de 8, Sındırgı ilçesinde de 31 ve Susurluk ilçesinde de 17 köy yolu olmak üzere toplam 200 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları gece ve gündüz özverili olarak devam ederken, kapalı olan kırsal mahalle yollarının açılması için çalışılıyor.
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