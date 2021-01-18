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Balıkesir’de 2 işyeri alevlere teslim oldu
Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında marangozhane ile araç yıkama işletmesi alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.
BALIKESİR 18.01.2021, 10:16
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Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında marangozhane ile araç yıkama işletmesi alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.
Dursunbey ilçe merkezi Cebeci mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen yangın büyük paniğe sebep oldu. Gece saat 04.00 sıralarında alevleri fark eden vatandaşlar durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Osman Kuzucu’ya ait marangozhane ile Osman Ata’ya ait araç yıkama istasyonundaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Aşırı buzlanma sebebi ile müdahalede zorluk yaşayan ekipler sabah saatlerine dek soğutma çalışması gerçekleştirdi.Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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