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Balıkesir’de 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

BALIKESİR 17.07.2022, 23:13
Balıkesir’de 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 2 çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı.

Ericek Mahallesi’nde B.Ç. adlı kişinin, 2 çocuğu taciz ettiği iddia edildi. Ailelerin şikayetçi olmasıyla Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında B.Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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