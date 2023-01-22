Balıkesir’de 2 bin kişiye zeytinyağlı çorba ikramı

Burhaniye ilçesinde, festivalde yaklaşık 2 bin kişiye zeytinyağlı tarhana çorbası ikram edildi.

Burhaniye’de Belediyenin düzenlediği 18. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başlarken, katılanlara zeytinyağlı tarhana çorbası ikram edildi. 15 kazanda hazırlanan zeytinyağlı tarhana çorbası, görevliler tarafından ikram edildi. Çorbayı çok sevdiklerini anlatan vatandaşlar görevlilere teşekkür etti.

Erzurumlu olduğunu anlatan Remzi Akı, “Bu yörenin her zaman güzel ikramları boldur. Tarhana çorbası da çok güzel. Lokmaları pilavları da güzel. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Mesut Türk de, “Yozgat’tan buraya gurbetçi olarak geldim. İyi denk geldi. Burada çorba ikramı var. Çok güzeldi tadı. Çok hoşuma gitti. Tarhana çorbasıymış. Ben bu çorbayı çok sevdim” dedi.