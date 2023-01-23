Balıkesir’de 152 aranan şahıstan 80’i tutuklandı

Balıkesir’de polis il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 152 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 80 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 45 ateşli silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 152 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 80 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve 144 adet fişek, 22 adet ruhsatsız tüfek ve 195 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca 33 adet fişek ele geçirildi.