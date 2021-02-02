Balıkesir’de 14 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri Bandırma, Balıkesir il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yaptığı 9 ayrı operasyonda 14 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi, Bandırma, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 9 ayrı çalışmada 14 şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan 14 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Operasyonlarda 27,73 gram sentetik kannabinoid, 206 adet sentetik ecza hap, 6,19 gram metamfetamin ve 2,96 gram toz esrar ele geçirildi.