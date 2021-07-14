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Balıkesir’de 14 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 14 aranan şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklandı.

BALIKESİR 14.07.2021, 15:28
Balıkesir’de 14 aranan şahsa gözaltı
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında 14 aranan şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Erdek ilçelerinde 13.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 4’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 78 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek 7 adet kartuş ele geçirildi.
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