Balıkesir’de 12 uyuşturucu şüphelisine operasyon

Balıkesir’de Narkotik polisleri il genelinde yaptıkları 11 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Polis operasyonlar sırasında uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Bandırma, Ayvalık ve Burhaniye İlçelerinde yapılan 11 ayrı çalışmada 12 şahıs yakaladı ve yakalanan 12 şahıs haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 256 adet sentetik ecza hap, 2,01 gram metamfetamin, 2,69 gram esrar, 2,20 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.