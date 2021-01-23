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Balıkesir’de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı operasyonda 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. 3 kişi adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 7 kişi haklarında yapılan adli işlem sonrası serbest kaldı.
BALIKESİR 23.01.2021, 12:45
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 7 ayrı operasyonda 10 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. 3 kişi adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 7 kişi haklarında yapılan adli işlem sonrası serbest kaldı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İlimizde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Bigadiç ilçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan 3’ü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınırken, 7 şüpheli şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 321 adet sentetik ecza hap, 0,45 gram esrar, 0,42 gram bonzai, 0,63 gram metamfetamin, 790 TL. uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 6 adet dolu kartuş ve 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirildi.