Balıkesir’de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 14.02.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs da adli kontrol kararı ve 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 259 adet sentetik ecza hap, 4,31 gram metamfetamin, 2,85 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 710 TL para ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.