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Balıkesir’de 10 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.
BALIKESİR 15.02.2021, 10:44
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Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 14.02.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit ve Ayvalık İlçelerinde yapılan 6 ayrı çalışmada, 10 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs da adli kontrol kararı ve 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 259 adet sentetik ecza hap, 4,31 gram metamfetamin, 2,85 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 710 TL para ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi.