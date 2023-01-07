Balıkesir’de "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile polisevinde bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, programda yaptığı konuşmada, teknolojinin ilerlemesi sonucu hızla gelişen kitle iletişim araçları ile etkinliği her geçen gün artan görsel ve yazılı basın kuruluşlarının, toplumun yapılanmasında gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Basın mensuplarının, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı bilgi ve haber vererek halkın haber alma ve bilgi edinmesini sağlamada, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde önemli bir güce sahip olduğunu belirten Onar, "Kalemini her daim doğrudan yana kullanarak son derece dinamik bir mesleği icra eden, kamuoyunu aydınlatan, demokrasinin güçlenmesine yardımcı olan basın mensupları zor şartlar altında milletimizi haberdar etme görevini layıkıyla yerine getirerek milletin ortak sesi ve kamu, millet arasındaki iletişim köprüsü oluyor." diye konuştu. Buluşmada, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri basın mensuplarının masalarına giderek sohbet etti.