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Balıkesir’de 10 aranan şahıs yakalandı
Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakaladı.
BALIKESİR 18.02.2021, 19:26
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Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 10 aranan şahsı yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen, Manyas ve Kepsut ilçelerinde 17 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.