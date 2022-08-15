Balıkesir ve Çanakkale’de siber güvenlik ve bilgi güvenliği eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğü ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) “Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Sibernetik Bilinçlendirme Eğitimi” projesi için imza attı. İki kurum arasında imzalanan proje ile Balıkesir ve Çanakkale’de resmi ilan alan gazetelerin çalışanlarına bilgi güvenliğinin korunması ve siber güvenlik alanında eğitim verilecek.

Basın İlan Kurumu’nun, kalkınma ajansları ile ortak yürüttüğü eğitim projelerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Hatay, Konya ve Diyarbakır’da resmi ilan alan gazetelerin ilgili çalışanlarına verilen eğitim, imzalanan protokol ile Balıkesir ve Çanakkale’de faaliyet yürüten basın personeline de verilecek.

BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren ve GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç’ün imzaladıkları “Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Sibernetik Bilinçlendirme Eğitimi” projesiyle bilgi güvenliği konusunda basın çalışanlarına farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Basın çalışanları, bilgi güvenliği konusunda eğitim alacak

Basın çalışanları proje dahilinde, bilgi sistemlerinin ve kritik verilerin korunması, işlenen ve depolanan bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması, tespit edilen olaylara veya tehditlere karşı önlem alınması konularında 5 gün boyunca toplam 30 saat eğitim alacak.

BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren yaptığı değerlendirmede, “Bilgi güvenliği, basın işletmelerinde sadece bilgi işlem bölümlerinin değil, bütün çalışanların dikkat etmesi gereken bir konu. Dolayısıyla gazetelerde hemen hemen her servisten çalışanın katılımını önemsediğimiz bir eğitim planlıyoruz. Bilginin güç olduğu bir çağda, daha büyük güç; o bilgiyi korumaktan geçiyor. Kurumlara ve kişilere yönelik siber saldırıların arttığı bir dönemde düzenleyeceğimiz eğitim ile bilinç düzeyini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.