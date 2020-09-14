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Balıkesir ve Bandırma’da 7 kişiye uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR VE BANDIRMA'DA 7 KİŞİYE UYUŞTURUCU OPERASYONU

BALIKESİR 14.09.2020, 12:05
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Balıkesir ve Bandırma’da 7 kişiye uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il merkezi ve Bandırma’da yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 7 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, çok çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl Merkezinde yapılan 4 ayrı çalışmada 6 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 44,35 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 4 adet hint keneviri bitkisi, 1 adet Payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Öte yandan, Bandırma İlçesinde yapılan çalışmada 1 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 5,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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