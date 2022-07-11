Balıkesir Valisi Şıldak: "FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı, mücadele ruhunu toplumsal hafızada daima diri tutacağız"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayımladı.

Şıldak, mesajında, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milli birlik ve beraberliğimizin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği 15 Temmuz destanının altıncı yıldönümünü huzur ve güven içerisinde kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz.

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, 7’den 70’e bir ve beraber olarak verdiği şanlı mücadeleyle, Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişimi büyük bir direnişle geri püskürtmüştür.

Türk milletinin, demokrasiyi, seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh hâlini ve demokrasi bilincini ortaya koymuştur.

Tarih boyunca bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğu iradeyle, ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bir kez daha bozmuştur.

15 Temmuz Kalkışması ve Darbe Girişiminin üzerinden altı yıl geçmiş bulunmaktadır. Türk devletinin işgali, Türk milletinin esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik bu ihaneti, darbe kalkışmasını unutmadık, unutturmayacağız!

Şan ve şerefle dolu tarihimizden aldığımız güçle yorulmadan çalışarak, FETÖ terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı, mücadele ruhunu toplumsal hafızada daima diri tutacağız.

Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek ve hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, milletçe tek vücut olarak istiklal ve istikbalimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi.